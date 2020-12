Amenazó de muerte a su ex pareja y su hija "sino se iban con él"

El dramático hecho sucedió en la mañana de este viernes en Paraná.Según se supo, un hombre de 33 años, fue hasta la casa de su ex pareja con quien tiene restricciones de acercamiento vigente y le pidió ver a su hija de 3 años. La mujer le entregó a su hija para que lo salude y pasado un momento el hombre no quería devolverle a la niña. Comenzó un forcejeo entre ambos hasta que la mujer recuperó a su hija e ingresó a su casa.Minutos más tarde, el sujeto volvió a la casa con una cuchilla diciéndole que, si no se iba con él, entraría y la mataría. La mujer accedió y se fue con el sujeto y la niña. Mientras iban caminando, la víctima logró escapar hacia la Comisaria Novena a pidió ayuda.Los funcionarios localizaron al sujeto con la cuchilla y lo demoraron.