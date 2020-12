Desactivaron fiestas en Concordia: video de una en la que había 250 personas

Los festejos navideños no reportaron hechos policiales graves durante la madrugada en departamento Concordia, según revelaron fuentes policiales.Autoridades de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia,En una de ellas,"En su mayoría, eran jóvenes y adolescentes que no tenían barbijos, sin cumplir los protocolos preventivos y varios de ellos,En dicha fiesta y otras, se labraron actas, se identificó a los participantes y se secuestró abundante cantidad de bebidas alcohólicas.El comisario Juan Beguerie dijo aque los efectivos tuvieron "algunas intervenciones menores, pero nada anormal", con presencia en situaciones que son "lo de costumbre" para este tipo de fechas, pero con un reporte final que afortunadamente no incluía heridos ni lesionados.Además, confirmó que se logró desactivar la organización de al menos, cinco fiestas clandestinas, las que tenían previstas desarrollarse en distintos lugares de Concordia, Villa Adela y Calabacilla.