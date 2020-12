Video: Un auto pinchó una cubierta, chocó contra una columna de luz y volcó

Un siniestro vial ocurrió en horas de la noche de este jueves. Según supoun Chevrolet Celta volcó en Avenidas de las Américas y Lisandro de la Torre de Paraná."Alrededor de las 20 horas fuimos comisionados a este lugar por un siniestro vial. Cuando llegamos nos entrevistamos con el conductor, oriundo de Rosario y que por causas que se tratan de esclarecer, perdió el control del vehículo y volcó", expresó aGerardo Díaz, segundo jefe de Comisaria 13."Afortunadamente el conductor no presenta lesiones, solamente algunas escoriaciones en su mano izquierda. Por lo que manifestó el hombre no hubo otro vehículo involucrado", dijo.Personal de Accidentologia Vial serán los encargados de realizar las pericias en el lugar.En tanto el conductor del vehículo, agregó que "pinché la rueda, se me desvió el auto y cheque contra una columna de luz, cuando quise enderezar el auto perdí el control y volqué".Sobre las lesiones que sufrió, contó que "venía con la ventana abierta y se me fue la mano para afuera, por suerte pude salir por arriba. No tuve otra lesión, porque venía bien a 60 km/h, venía despacito".Además, el conductor contó que estaba llegando a Paraná para pasar las fiestas "con mi novia" y remarcó que "no tomo alcohol, fue mala suerte".