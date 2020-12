Liberan al padre del prófugo por atropellar y matar a niño

Foto: Ricardo Emanuel Papadopulos

Rubén Papadopulos, padre del prófugo por atropellar y matar a un nene de 5 años, además de herir a la madre, será liberado en las próximas horas por falta de mérito, mientras continúa la búsqueda nacional e internacional de Ricardo Papadopulos, de 21 años.



Fuentes judiciales señalaron que Papadopulos padre saldrá de la Alcaidía 14 de Recoleta, donde está apresado desde el sábado pasado.



El hombre se había entregado en la comisaría vecinal 7 A de la Policía de la Ciudad, donde dijo ser el titular del vehículo en cuestión.



Con el correr de las horas, la Justicia comprobó que quien manejaba el Volkswagen Golf era Ricardo Emanuel, su hijo, quien por estas horas continúa prófugo.



La Justicia entendió que Papadopulos no tuvo participación en el hecho y tampoco puede ser acusado de encubrimiento, dado que el Código Penal prevé que un padre puede ayudar a que un hijo evada a la Justicia sin que eso sea un delito.



Por lo tanto, no hay mayor razón para que Papadopulos padre permanezca preso.



El padre del prófugo prestó declaración indagatoria el pasado lunes ante la magistrada Patricia Guichandut, titular del Juzgado Criminal y Correccional número 62, y negó saber cuál era el paradero de su hijo: "No sé dónde está porque después de ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. El ni siquiera vivía conmigo".



"Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve", agregó en su momento.



Ricardo Papadopulos no tenía licencia de conducir. Así consta en información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): según sus registros el joven fue reprobado cuando intentó obtenerla por primera vez en la sede de la Avenida Coronel Roca de la Dirección General de Licencias, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años.



Si bien la causa la lleva adelante Augusto Troncoso de la Fiscalía número 55 de la Ciudad, en las últimas horas se sumó al despliegue la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja que encabeza el fiscal José María Campagnoli.



Recordemos que un auto atropelló y mató a un niño en el barrio porteño de Flores, el conductor se dio a la fuga, y es intensamente buscado por la policía.