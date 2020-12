Entraron a su casa y le robaron el auto mientras dormían: están "desesperados"

un automóvil Renault Logan, color gris oscuro, dominio KSC 150.

El ilícito ocurrióde Paraná.Leonardo, la víctima del hecho, en diálogo con Elonce TV relató que, junto a su familia estaban durmiendo y "aproximadamente a las 6:45, la perra empezó a ladrar. Cuando nos levantamos, no noté nada extraño. Cuando se levantó mi señora vio que la notebook estaba en el piso, la billetera de ella estaba con las tarjetas de crédito y papeles estaban desparramados por el piso. Ahí".Los delincuentes se llevaronEl hombre entendió que los delincuentes "".Consideró que a su vehículo "lo habrán arrancado en la calle para no hacer ruido".Al ser consultado, Leonardo, que no sale de la conmoción, dijo que según le han manifestado "". Acotó que tras el ilícito que sufrió esta mañana pudo conocer por testimonios de vecinos que "en la zona han ocurrido robos similares".Esta familia hace más de dos años que vive en esa zona de Paraná.

Agradecemos que estábamos durmiendo y que no nos encontramos con ellos, dentro

La denuncia fue radicada. "Ni bien nos percatamos del robo llamamos a la comisaria, pero hasta ahora no hemos tenido novedades del auto", dijo.Mencionó que "un vecino cuando salió de su vivienda, vio el portón abierto y las llaves tiradas en la vereda".(los delincuentes), porque cuando la perra empezó a torear, ellos ya andaban adentro revisando todo", puso relevancia la víctima del hecho.Además del auto se llevaron "dinero de las billeteras, pero poco, unos 700 pesos".La familia cuenta con el vehículo "desde hace unos 10 meses", mencionó.Piden que quien tenga alguna información para brindar, que se comunique con la comisaría más cercana.