Horror: sujeto incendió su casa con su pareja y pequeños hijos en el interior

La ciudad de Corrientes no sale de su conmoción tras el brutal crimen ocasionado por un sujeto esta madrugada. Un hombre mató a su pareja e hijos de 4 y 6 años, al incendiar su vivienda con la familia adentro en el barrio Juan XXIII, de CorrientesEl hecho se registró este jueves alrededor de las 5.30 de la mañana, en un domicilio ubicado en calle Potosí al 3175, según informó Radio Sudamericana. De acuerdo a la información brindada por el medio, el femicida se llamaría Francisco Quintana y quedó detenido tras el tremendo hecho.La mujer, de 47 años, sufría violencia de género y recibía constantes amenazas por parte del hombre, señalaron.El hermano de Sandra confirmó que "Quintana prendió fuego a su hermana y a sus sobrinitos en una habitación de la planta alta de la vivienda", indicó.Intervinieron los bomberos y el personal de Infantería de la Policía de Corrientes.Rubén, el hermano de la víctima del femicidio, dijo en declaraciones a LT7 Corrientes que "esto fue planificado, los bomberos encontraron un bidón de nafta".Además, sostuvo que el asesino es un hombre violento y que los vecinos eran testigos de los episodios de violencia de género que ocurría en la vivienda.En medio del shock, Rubén admitió que el hombre amenazó varias veces con matar a su hermana, pero que no creían que realmente fuera a hacerlo. Aparentemente, también los vecinos del barrio habrían denunciado hechos de violencia en repetidas oportunidades."No podemos creerlo. No hay consuelo. Nos quitó a mi hermana y mis sobrinos para siempre", manifestó.