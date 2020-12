Sujetos rompieron una botella en la cabeza de un remisero para asaltarlo

Alrededor de las 5 de la mañana de la víspera, un trabajador del volante, chofer de una unidad de remises Sol Coronado, fue asaltado en el barrio La Colina de la ciudad de Concordia. Dos delincuentes lo abordaron en zona Colonia Roca y le pidieron al chofer que los trasladara hasta la zona oeste de la ciudad y al llegar al supuesto destino, los malvivientes develaron sus verdaderas intenciones y le rompieron una botella en la cabeza para robarle dinero, celular y otras pertenencias.Sobre el hecho delictivo, Sergio, como trabajador de la empresa de remises, comentó aque "lamentablemente hoy a la madrugada (por ayer) sufrimos un asalto en Vera Peñaloza y Mendiburu, en el barrio La Colina, donde le pegaron un botellazo en la cabeza a Tony para robarle la recaudación y el teléfono celular", y admitió que "la verdad es que es una vergüenza, ya no se puede vivir más con tanta inseguridad", rezongó.Del mismo modo, Sergio señaló que "los delincuentes tomaron el pasaje en la zona de Colonia Roca y lo llevaron a esa dirección para asaltarlo, él se resistió un poco por defender lo suyo y lamentablemente lo hirieron en la cabeza", y lamentó que "lamentablemente le arruinan la vida a un trabajador, el muchacho no es propietario, es chofer de una unidad, tiene familia que mantener, él trabaja en el tuno noche para poder ganar un peso y lo lastiman de esta manera, no puede ser, ya no se puede más de tanta inseguridad", y confesó que "hay gente que no quiere trabajar de noche por miedo, por la inseguridad que hay", dijo Sergio.En el párrafo final, el trabajador de la base de la remisería donde trabaja el chofer asaltado, contó que: "estaba muy lastimado y permanecía internado en el Masvernat", y remarcó que "se radicó la denuncia en la comisaria octava", y lamento que "este tipo de situación es común porque nos roban entre dos y tres autos por semana, pero hemos llegado hasta cinco vehículos", concluyó.