Habilitación de fiestas en Chajarí: la opinión del jefe departamental de Policía

Dentro de los distintos puntos de vista que han respecto de la autorización o no, de los eventos al aire libre para las noches del 24 y 31 de diciembre, la policía sostiene que "es más fácil trabajar con eventos autorizados porque se sabe dónde enviar al personal y que cantidad de personal se necesita".Esto fue refrendado por el Comisario Fabio Noya, titular de la Departamental de Policías a nuestro medio, "hay algunos municipios que han autorizado eventos y otros no; la ciudad de Federación había habilitado y luego suspendió, Chajarí habilitó; y para nosotros trabajar con eventos autorizados es más fácil porque es más de lo que ya veníamos haciendo; esto de la pandemia es algo especial por lo que tenemos menos experiencia andar detrás de las fiestas clandestinas, estamos preparados para los eventos autorizados"."Es verdad que esto tiene el condimento especial en la autorización porque es para una cierta cantidad de participantes-continuó explicando Noya- y donde no hay autorización se nos complica un poco más porque no sabemos qué puede pasar, porque no sabemos cómo será el tema de las fiestas clandestinas", dijo aNoya luego agregó a sus dichos, "siempre en estas festividades trabajamos con una orden de servicio especial donde se divide 50% para una fiesta y el 50% restante para la otra, nos ha pasado que si son varios eventos organizados no nos dan para mandar la cantidad suficiente de personal (siempre faltan 1 o 2), pero vamos a ver, cada localidad es muy especial en cuanto sus particularidades y esperamos que se dé todo de la mejor manera".Finalmente Fabio Noya realizó un pequeño balance de lo que ha dejado este 2020 para la fuerza policial de nuestro departamento, "fue un año muy atípico donde todos los sectores han sufrido (sobre todo desde lo económico) en cuanto a seguridad en el departamento estamos muy bien, no hemos tenido que la mentar hechos muy graves y los hechos sucedidos han sido esclarecido"."Ha habido un esfuerzo muy grande del personal que ha estado a la altura de las circunstancias, la pandemia cortó la circulación del transporte donde muchos funcionarios residen en un lugar y trabajan en otro y debían trasladarse y lo hacían de forma conjunta, y así otros gestos que podemos resaltar, estamos muy agradecidos porque han cumplido con el servicio; estamos pasando situaciones complejas de policías aislados, pero todos demuestran compromiso y vocación", concluyó.