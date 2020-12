Atropelló, mató a un chico y huyó: fue detenido tras un allanamiento

Foto: Luciano Gassmann, de 16 años, sufrió serias heridas y luego falleció

Domingo a las 5 de la mañana. Un grupo de amigos, la mayoría de alrededor de 16 años, volvía caminando por un costado de la ruta 9 luego de una "juntada" en Río Segundo. De manera brutal y repentina, un auto los sorprendió desde atrás y los arrolló en la banquina.



El resultado fue trágico: Luciano Gassmann, de 16 años, sufrió serias heridas y fue trasladado de urgencia e inconsciente al hospital. A las 14 del mismo domingo, se confirmó su muerte.



Testigos claves afirman que el conductor, que tendría unos 25 años, se fugó y en ningún momento frenó para saber cómo estaban los heridos. Luego las versiones son varias: algunos aseguran que la Policía lo fue a buscar a la casa y estuvo demorado unas horas, y otros señalan que el propio padre lo llevó a la comisaría. Allanamiento y detención En la mañana de este miércoles, el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, ordenó un allanamiento en la vivienda del conductor conductor Gonzalo Soria.



Después del operativo, quedó detenido acusado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un automotor y por haberse dado a la fuga sin socorrer a la víctima.



Peralta Otonelo indicó a El Doce que fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Nº 9 (UCA) y no a una comisaría "para evitar inconvenientes".



En el lugar se secuestraron algunos elementos importantes para continuar con la investigación. Reclamo En diálogo con El Doce, el papá de Luciano, aún conmocionado por la muerte del hijo, relató su versión. "Cuando llegué a la comisaría me enteré que no estaba detenido", dijo Alejandro.



Sobre el choque, describió un panorama desolador: "Hay dos testigos. Uno que venía a 100 metros y el otro es clave, es amigo de mi hijo. Venía al lado y alcanzó a saltar. Al chico al que le cae el cuerpo de mi hijo alcanzó a empujar a tres y los salvó. La mitad tenía barro y la mitad tenía sangre".



"Mi hijo no conocía al conductor. Era la tercera vez que salía, estaba con los compañeros del cole", detalló muy afectado por la situación. Marcha Este miércoles, desde las 18, se realizó una "marcha del silencio" en Río Segundo. Partieron desde la escuela Manuel Belgrano, adonde asistía Luciano, y terminaron en la plaza céntrica.





El conductor que lo arrolló se fugó pero después fue detenido.



"En la marcha se reclama la prisión preventiva hasta que se demuestre que es inocente. No quiero que se fugue. Que esté en una celda, controlado", pidió el padre.