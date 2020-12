Ordenan captura internacional del joven acusado de atropellar y matar a un niño

La Justicia dispuso hoy la captura internacional del joven Ricardo Emanuel Papadopulos, quien está acusado de manejar el auto con el que atropelló y mató al niño de 4 años la semana pasada, en el barrio porteño Flores.Según confirmaron fuentes policiales a NA, Papadopulos, de 21 años, está acusado de conducir el Volkswagen Golf que el jueves de la semana pasada atropelló al niño Isaac Sus y a su madre cuando cruzaban la avenida Directorio.En la causa, ya estaba detenido Rubén Papadopulos, padre del acusado y ahora prófugo.Tanto la fiscalía como los investigadores de la Policía de la Ciudad sospechan que el conductor del auto era el joven, ya que así se pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento de Ciudadela dónde fue abandonado el vehículo.Ante la Justicia, el padre declaró que tras el hecho, perdió contacto con su hijo: "Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve".Según publicó el portal Infobae, el hombre explicó que al enterarse de la noticia entró en pánico: "Recibí otros llamados de familiares porque en la comunidad (gitana) las noticias corren rápido. Me asusté mucho. Salí de mi casa y fui para lo de un familiar por eso no me encontraron cuando me fueron a buscar. Me quedé ahí el resto del tiempo".En tanto, según dio a conocer el Gobierno porteño, el prófugo, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años, se presentó en la sede de Avenida Coronel Roca para obtener su primera licencia de conducir.En tanto, en enero de 2018, el joven presentó el estudio requerido, otorgado por una entidad privada, el cual determinó que no tenía signos psicopatológicos de relevancia.Tras evaluar el estudio presentado y los indicios encontrados originalmente, el área psicológica de Roca, definió otorgar la licencia por un año con control.Sin embargo, no se presentó a rendir el examen teórico, y tampoco volvió a rendir los exámenes y por ende nunca obtuvo la licencia.El trágico hecho ocurrió el pasado jueves alrededor de las 23:00, cuando el auto atropelló a Isaac y a su madre, en la avenida Directorio, a la altura de San Pedrito.Unas horas después de ocurrido el hecho, el niño falleció en el Hospital Piñero.La causa está a cargo de la jueza en lo Criminal y Correccional porteña Patricia Guichandut y el fiscal César Troncoso.