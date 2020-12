Paró a comprar en la estación de servicio y su auto terminó en una alcantarilla

Un accidente ocurrió en la tarde de este martes en la localidad de Villa Libertador San Martín (departamento Diamante). Según indicaron fuentes policiales, un hombre se habría bajado de su Renault Kwid, para realizar una compra en la estación de servicio, pero dejó su automóvil en el estacionamiento de dicha estación.Aparentemente no habría puesto el freno de mano, provocando que el vehículo se desplazara sin control en el lugar y terminara encajado en la banquina donde se encuentra una alcantarilla, indicóAfortunadamente, no se encontraba ningún ocupante y no hubo que lamentar heridos. Colaboró el cuerpo de inspectores de tránsito para reincorporar el vehículo.