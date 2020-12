Casación confirmó las condenas contra Varisco, Hernández y Bordeira

La condena dictada en diciembre de 2019

Los abogados de Sergio Varisco, Pablo Hernández, y Griselda Bordeira habían solicitado la Casación, tras el fallo condenatorio.Elde los acusados y confirmar, en consecuencia, la sentencia condenatoria.El juez Hornos, quien lideró el fallo expresó que "el tribunal de origen ha realizado una inmejorable labor en aras de esclarecer la verdad de los hechos en una investigación de gran envergadura que permitió corroborar que funcionarios públicos de elevadísimos cargos en el ámbito local no sólo permitían sino que participaban activamente de la cadena de tráfico liderada por Daniel Celis. Se pudo corroborar ?y confirmar a partir de las extensas manifestaciones de Lemos- que Bordeira, Hernández y Varisco participaron en la cadena de tráfico incluso luego de asumir sus cargos públicos, lo cual refleja que su accionar resultó diametralmente opuesto a lo que se espera y exige a los funcionarios públicos en torno a la persecución de delitos que llegan a su conocimiento"., quién fue uno de los que impulsó la condena a la banda de Celis. Dijo a: "No leí los fundamentos de Casación, pero nos da tranquilidad que se corrobore y avale nuestra investigación que aclaró hechos gravísimos ocurridos en la capital entrerriana. La confirmación de la Casación solo marca que se trabajó en atacar el delito de una banda narco para que no quede impune".Adelantó que en la actualidad Varisco cuenta con una prisión preventiva domiciliaria, por sus problemas de salud. "Una vez que esto quede en firme, analizaremos su estado de salud, porque entendemos que la condena debe ser de cumplimiento efectivo", marcó el fiscal Candioti.Recordemos que el Tribunal Federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dio a conocer el 30 de diciembre del año pasado, la sentencia en el juicio que investigó las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de quién comandaba la banda, Daniel "Tavi" Celis, con algunos ex funcionarios municipales de la capital entrerriana.Entre las numerosas condenas dictadas,, recibió la pena de seis años y seis meses de prisión y 200.000 pesos de multa por ser "partícipe necesario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado"., cinco años de prisión y 37.500 pesos de multa por ser "partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado". La condena dictada para, a cinco años de prisión y 37.500 pesos de multa por ser "participe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado".