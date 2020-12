Crimen de Romina Roda: audiencia de cesura para establecer la pena de Rivero

El jurado popular declaró, por unanimidad, culpable a Jonathan Rivero del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género de su ex pareja, Romina Roda, de 22 años, ocurrido el 26 de abril de este año en el barrio "Feria" de la ciudad de La Paz.Este martes, en Tribunales de Paraná, se llevó adelante audiencia de cesura para dejar firme la sentencia."Esta instancia es el desdoblamiento que tiene el Juicio por Jurado. Primero un jurado popular decidió la culpabilidad de Rivero por el homicidio doblemente agravado de Romina Roda. Ahora, en esta etapa se lleva adelante la cesura del juicio, donde se determina la pena", expresó afiscal Oscar Sobko."El Legislador estableció para los femicidios, en el art. 80 inciso primero y en el 11 por violencia de género, que no hay otro a pena que no se la prisión perpetua. Teniendo la decisión del jurado y sabiendo que la pena es indivisible, el Dr Grippo, se tomará los plazos procesales para dictar y dejar firme la sentencia", explicó.