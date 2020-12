Escalofriante: asesinaron a un hombre y una jauría devoró su cadáver

Un escalofriante caso policial estremeció a en Mar del Plata el pasado fin de semana: un hombre fue asesinado y su cuerpo fue hallado mientras un grupo de perros intentaba devorarlo.

La víctima, identificada como Fabián Velázquez (56), trabajaba como peón rural y había sido encontrado sin vida el domingo por la mañana en el barrio Parque Palermo, en la zona sudoeste de la localidad balnearia.



Tras el hallazgo, la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4, ordenó la realización de la autopsia, y de acuerdo al informe preliminar, se confirmó que el hombre sufrió "asfixia mecánica" y que "el accionar de la jauría fue posterior a la muerte".

Al momento de ser encontrado muerto, el hombre tenía el torso desnudo y los pantalones bajos. Además, no poseía ningún tipo de documentación en su poder, indicó Crónica.



Según informaron varios medios de Mar del Plata, Velázquez había sido visto el día anterior en estado de ebriedad, por lo que un ex jefe lo había trasladado hacia la casa de su hija.

Fuentes judiciales informaron que la fiscalía ordenó una serie de medidas de prueba para tratar de establecer la autoría, luego de que la causa fuera recaratulada de "averiguación de causales de muerte" a "homicidio".

La zona donde fue hallado el cuerpo es un área semirrural donde funcionan quintas, y en el lugar no hay cámaras de seguridad, según indicaron fuentes de la investigación.