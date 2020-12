Festejos por 24 y 31 de diciembre: habrá 150 policías abocados a los operativos

Con motivo del incremento de las tradicionales compras por Navidad y los festejos previstos para el 24 y 31 de diciembre, la Departamental policial Paraná diagramó los operativos de seguridad a los fines de resguardar a la seguridad de los paranaenses y que se respete el protocolo de distanciamiento en el marco de la pandemia por coronavirus.



"El operativo especial consiste en incrementar la presencia policial en zonas comerciales céntricas y en la periferia para garantizar que se cumpla el distanciamiento y que las personas que visiten la ciudad se sientan tranquilas", comunicó a Elonce TV el jefe de Operaciones y Seguridad, Héctor Martínez.



Según explicó, "60 efectivos asignados a puntos estratégicos para reforzar en los horarios matutinos y vespertinos a fin de garantizar que todo se desarrolle dentro de los parámetros normales".



En tanto, "por el operativo del 24 y 31 habrá un servicio especial, por el que se trabajará en los espacios públicos, como la Costanera, Plaza Le Petit Pisant, Rosedal, el monumento a Urquiza, Plaza de las Colectividades, Plaza Mujeres Entrerrianas (ex hipódromo), Acceso Norte y Don Bosco, donde comúnmente la gente se reúne para festejar".



Según explicó el comisario, "se controlará que se cumpla lo establecido en el decreto, conservar el distanciamiento y que se cumpla el protocolo establecido".



"En los espacios públicos no estará cerrado el tránsito, pero si restringido al paso de vehículos y para las personas que quieran reunirse a consumir bebidas alcohólicas", aclaró al confirmar que "150 efectivos policiales" estarán abocados al operativo por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.



En ese sentido, indicó que se especula que habrá un incremento de llamadas telefónicas por asistencia ante el no cumplimiento del distanciamiento en razón a la época festiva.



Agregó, además, que se implementarán operativos en las periferias de la ciudad, por la que cada jurisdicción tiene la consigna de controlar las reuniones que se puedan llegar a realizar en Paraná y Paraná Campaña.



Finalmente, Martínez recomendó a los vecinos "que mantengan el distanciamiento, las medidas de seguridad, para cuidarnos entre todos; porque esto no es solo un trabajo que depende de la Policía sino también de la conciencia social porque estamos en una pandemia y debemos ser responsables".



E instó a ser "cuidadosos con los aparatos telefónicos y a estar alertas porque en estos días se incrementaron las tentativas de estafas telefónicas". (Elonce)