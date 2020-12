Otra vez: una nena fue herida al quedar en medio de disparos

Otro episodio de violencia urbana vuelve a registrarse en la ciudad de Córdoba. Una niña de 11 años recibió el domingo por la noche un balazo en barrio General Savio.

Según dijo su familia, la pequeña fue hasta un quiosco a pocos metros de su casa. En esas circunstancias, que son objeto de investigación, llegó un auto y comenzó a hacer disparos contra un inmueble.



Investigadores creen que se trató de una venganza contra otra persona que reside en la zona. Lo concreto es que uno de los disparos dio en la mano izquierda de la nena. La pequeña fue trasladada al Hospital Infantil, tuvo que ser operada y, afortunadamente, está fue de peligro, señalaron fuentes policiales.



Cristian, el dueño de una despensa de la cuadra, expresó: "Están diciendo que el automovilista disparó contra mi comercio y no es así. Están diciendo algunos que fue un ajuste de cuentas, una venganza contra mí, y no es cierto. Yo no tengo problemas con nadie", señaló el comerciante a La Voz.



Respecto al ataque en sí, no hay detenidos.

Testigos aseguraron que el agresor sería un vecino del barrio, quien se conducía en un auto color blanco. El agresor estaría identificado.

La semana pasada, una bala perdida hirió a una pequeña de 9 años en barrio Yofre Norte cuando andaba en bicicleta.