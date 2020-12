Mantera atacó a golpes y rasguños a funcionario municipal y policía

Un hombre de 38 años se encontraba junto a su mujer e hijos realizando compras este sábado en peatonal San Martín, cuando una mujer de 25 años lo reconoció por los operativos realizados por el Municipio de Paraná, donde le habían decomisado mercadería por carecer de la habilitación correspondiente.Fuentes policiales confirmaron que esta persona comenzó a increparlo verbalmente, situación que es advertida por un funcionario policial perteneciente a la División Seguridad Urbana y Bancaria. Pero al acercarse el efectivo, esta mujer también lo agredió físicamente con golpes de puño sobre el rostro y rasguños en brazos.Motivo por el cual, la aprehendieron y por disposición de la Fiscalía en turno se le realizó una correcta identificación, quedando supeditada a la causa por "lesiones en flagrancia".Se recordará que la mujer había denunciado aque un efectivo policial la tomó de los brazos durante el operativo que se concretó el martes 1º de diciembre en Peatonal San Martín. "Tiré la mercadería para poder trabajar cuando vino el policía a querer sacarme la mercadería; le dije que no, pero me tomó de los brazos, me los hizo para atrás y me cacheteó", contó Micaela a principios de mes. La mujer, que se dedica a la venta de medias, aseguraba que "hace años trabaja sobre la Peatonal y apuntó: "Estoy cansada que me saquen la mercadería"."Quieren llevarme presa, siendo que un policía hombre me golpeó a mí y tengo el brazo moreteado", denunció, oportunamente, la ambulante.Hubo denuncias cruzadas tras el hecho.