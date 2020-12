Robaron en un "pelotero" y escondieron los elementos a la vera de un arroyo

El procedimiento fue realizado este sábado por personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones. El robo había sido perpetrado en jurisdicción de comisaría cuarta, el 16 de diciembre, en un pelotero.Los delincuentes, previo violentar un candado del portón de ingreso, sustrajeron del interior diversos elementos esenciales para el desarrollo de las actividades de fiestas infantiles.Personal policial, con el aporte de la víctima logró localizar en la red social Facebook, que en distintos perfiles se estaban publicando algunos de los elementos sustraídos. Se identificó a las personas que lo estaban ofreciendo y se solicitó a la fiscalía de Atención Primaria, medidas de allanamiento y registro domiciliario, para una vivienda de calle Capital federal y Medus de la localidad de San Benito, donde habita una persona apodada como "Kaito" el cual, según indica la policía "cuenta con frondoso prontuario policial".Además se solicitó igual medida para una vivienda sita en calle Rodríguez Peña al final y Díaz Vélez de Paraná. A la veda del arroyo Colorado se localizaron entre las malezas, un microondas blanco marca Top House; un ventilador industrial sin pie, color negro, marca Axel, un ventilador marca Durabrand color blanco con pie celeste; una garrafa de 15 kg, color violeta; una pava eléctrica color blanca marca Top House; un luz de emergencia color blanca marca Sica; un inflador de globos marca Electric Ballon Pump; una esfera de espejos; una bicicleta con rueditas para niños; un plato de madera con dos juegos de cubiertos en estuche de cuero de carpincho; cinco cuchillas y una chaira; dos parlantes marca Sony de color negro; una máquina de burbujas de color negra marca Komasa; siete platos playos; una olla blanca marca Strawberries; 11 platos hondos de plástico; seis compoteras de plástico; cubiertos varios (tenedores, cucharas y cuchillos); una pava de acero inoxidable; tres luces; un flash; una copa de vidrio; un bols de plástico tipo yerbero; una mochila color negra marca Wilson; una mochila color negra marca S-Sport By Chenson.Asimismo y no teniendo relación con el hecho investigado se localizó entre la vegetación una mochila, la que en su interior tenía indumentaria de uniforme de la policía de Entre Ríos, cinturón táctico con una pistolera y dos porta cargadores, dos cinturones de combate con un porta cargador, dos rodilleras negras, un chaleco refractario PER, un chaleco de uniforme 7 y tres escudos, dos de la policía de Suboficiales y uno de destino, siendo de Paraná "I", todos estos elementos fueron formalmente secuestrados, con conocimiento de la fiscalía.Las personas allanadas quedaron supeditadas a la causa.