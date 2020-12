Colectivo atropelló a la primera Miss Mundo de Argentina y está en grave estado

Ayer cerca de las 15 horas, un colectivo de la línea 110 que hacía su recorrido habitual atropelló a Norma Cappagli, la primera Miss Mundo que tuvo la Argentina. El hecho sucedió en la esquina de Callao y Las Heras, en el barrio porteño de la Recoleta.Debido al brutal impacto, la mujer de 81 años se encuentra "en gravísimo estado y en coma farmacológico, internada en la terapia intensiva del Hospital Fernández", según explicó a Infobae Carla Cappagli, la sobrina.Aún no está claro cómo sucedieron los hechos. Norma había salido de su departamento en el barrio de la Recoleta para pasear como solía hacerlo por la tarde, y según los testigos había cruzado bien la calle por la senda peatonal ."Ella iba por Callao con el semáforo a favor cuando el colectivo la embistió según consigna policial que vio el hecho. Ahora tiene intervención judicial dado que el accidente fue en la vía pública", detalló su sobrina.Según pudo confirmar Infobae con fuentes policiales, segundos después del accidente vial llegó la ambulancia del SAME que la trasladó al hospital. Al arribar, los efectivos encontraron a Norma tendida en la cinta asfáltica, con un corte en su cuero cabelludo y mareada producto del impacto con el interno 30 de la línea 110. La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas al chofer.Intervino la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 21, a cargo del doctor Gaspani y ante la Secretaría Única de la doctora Yacobucci, se procedió a la detención del conductor, de 28 años, por el delito de lesiones culposas, y al secuestro del colectivo.En la esquina del accidente hay ubicadas varias cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya se encuentran en poder de la Justicia. "Estamos en shock y la prioridad es su estado de salud que es muy delicado. La pude ir a visitar ayer", reconoció Carla."El COVID-19 no la afectó en esta pandemia y la negligencia de un colectivero le está llevando la vida. Estamos destrozados. Nosotros sabemos que esa esquina es muy peligrosa, y que no es la primera vez que ocurren hechos similares", destacó su sobrina.Infobae estaba en contacto permanente con Norma ya que el 15 de noviembre le realizó una entrevista donde recordaba su camino hacia el reinado de Miss Mundo en 1960 en Londres siendo la primera argentina en obtener esa coronación, y porque poco tiempo antes en Wikipedia, erróneamente, la habían dado por fallecida.En esa charla contaba que a sus 81 años no le molestaba el paso del tiempo, y apostaba a la generaciones a futuro. Estaba "disfrutando de la vida" paseando por la Recoleta, o visitaba muestras de arte o salía a tomar algún café de tarde, y también de su hogar donde tenía sus mascotas, una de sus pasiones.