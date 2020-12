Mataron a tiros al cadete que había sido herido en un asalto hace 18 días

Anoche asesinaron de al menos tres disparos a un joven de 19 años en Misiones al 6600. Se trata del cadete que intentó evitar un asalto cuando llegaba de repartir y empujó a uno de los ladrones en el interior de la rotisería ubicada en Blas Parera y Don Guanella. En esa oportunidad le dispararon en los genitales. Anoche lo mataron.Francisco Tacundo (19) había intentado evitar un robo en Roti Pizza ubicada en Blas Parera y Don Guanella el pasado 30 de noviembre y en esa ocasión uno de los delincuentes le disparó en los genitales. Cuando se recuperaba de las heridas brindó una entrevista exclusiva con Aire de Santa Fe. Este jueves a la noche lo asesinaron.Con esta muerte, ascienden a 94 los homicidios en el departamento La Capital de Santa Fe, en lo que va del 2020.Francisco Tacundo tenía 19 años y el sábado 30 de noviembre por la noche resultó herido de arma de fuego cuando regresaba de entregar un pedido a la rotisería ubicada en Blas Parera y Don Guanella. Al entrar al negocio se encontró con al menos tres ladrones que apuntaban a los presentes con un arma de fuego mientras asaltaban a clientes y empleados. Francisco -ante la sorpresa- intentó empujar a uno de los ladrones quien le respondió con dos disparos: uno le hirió la pierna y el segundo, los testículos. En ese momento contó que podía quedar estéril por la herida recibida en los genitales.Francisco muy dolorido y prácticamente sin poder dormir accedió a una entrevista exclusiva con Bruno Ballesteros desde el móvil de, "Volvía de llevar un pedido, cuando llegué estaban robando. Estaba mi tío, el papá y la mamá de la dueña de la rotisería; a ellos tres le apuntaban con un arma. Había gente en el bar, le estaban robando a todos y después me desperté en el hospital. Ellos quisieron escapar. Yo lo toqué a uno de ellos... no entendía nada, vi el revuelo y los empujé y en ese momento uno de los ladrones me disparó. Sacaron la plata de la caja, le robaron a los clientes. Fue todo muy rápido, llegó la policía y me dijo que me quedara tranquilo".