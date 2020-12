Identificaron al auto que atropelló y mató a un niño de 4 años en Flores

La patente del auto que anoche atropelló a una madre con su hijo de 5 años, que falleció en un accidente en el barrio porteño de Flores, pudo ser identificada por los investigadores, quienes ahora están realizado un rastreo para dar con el vehículo y verificar quién lo conducía, informaron fuentes policialesEl hecho ocurrió a las 23.02, cuando la mujer y su hijo cruzaban la avenida San Pedrito, a la altura de su cruce con la avenida Directorio, y fueron atropellados por un vehículo que en principio fue identificado como un Volkswagen Golf que circulaba a gran velocidad. Tras el hecho, su conductor se dio a la fuga.Voceros policiales afirmaron esta tarde a Télam que "se cotejó la declaración de testigos con cámaras de seguridad y se pudo dar con la patente del auto y se está rastreando".Y agregaron que ahora "hay que ver si la persona dueña del auto es la que manejaba".Una vez denunciado el accidente, una ambulancia del SAME trasladó a las víctimas al Hospital Piñero, donde quedaron internadas, pero esta madrugada falleció el pequeño, mientras que la mujer sufrió politraumatismos y se encontraba en grave estado."Pese a las maniobras que hicimos, el chico estaba muerto por el impacto; y en cuanto a la mamá constatamos que sufrió diversas fracturas y politraumatismos", indicó Crescenti, quien aseguró que "el nene estaba fallecido en la ambulancia; no pudimos hacer nada pese a que intentamos en todo momento darle una chance más de sobrevida".En tanto, un vecino que se identificó como Francisco dijo a la señal TN que al escuchar un ruido se asomó al balcón y vio que "había un charco alrededor del niño y la mujer a unos metros inmóvil y que miraba hacia el otro lado de su hijo"."Los autos en esta esquina no alcanzan a frenar cuando el semáforo se pone en rojo, siempre que escuchamos un impacto, sabemos que hay un choque grave", agregó.Los investigadores de la Comisaría Vecinal 7C buscaban esta tarde al conductor de un auto Volkswagen Golf GTI blanco, que era conducido a gran velocidad y que se dio a la fuga tras el atropellamiento.Un policía que estaba en la zona irradió el alerta hacia todas las comunas para poder dar con el responsable del hecho, agregaron los informantes.La policía busca testigos presenciales para localizar el auto y lograr la captura del conductor, ya que hasta ahora se ubicó un vehículo que subió a la autopista Perito Moreno, metros antes del peaje de Parque Avellaneda, al que le perdieron el rastro en la bajada de Ciudadela, en la autopista del Oeste, para determinar si se corresponde con el que participó de siniestro.El caso, caratulado como "homicidio culposo, lesiones graves y abandono de persona", es investigado por el juzgado en turno de la ciudad de Buenos Aires.