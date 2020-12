Piedrazos a automovilistas y asaltos en el Puente Alvear de Concordia

Continúan las quejas y reclamos a las autoridades por parte de vecinos que circulan por la avenida Presidente Perón, más concretamente entre la zona del Puente Alvear y la Cancha de Colegiales, en la ciudad de Concordia. Aseguran que ya no se toleran más los asaltos a cualquier hora del día o de la noche.



Denuncian que "en los últimos días los malvivientes se pusieron insoportables", comentaron que una mujer "fue atacada por dos delincuentes que tenían intenciones de robarle la moto y que gracias a la ayuda de ocasionales automovilistas que transitaban por el lugar, quienes la auxiliaron y pusieron en fuga a los delincuentes, no pudieron cumplir su cometido y con una veloz carrera se perdieron en la vegetación de la zona".



Los vecinos informaron a ElSol que: "otro vecino sufrió la rotura del parabrisas tras recibir una enorme pedrada cuando circulaba en su automóvil. "Me rompen el parabrisas de un piedrazo y si yo paraba seguro me asaltaban", admitió el sorprendido automovilista que de inmediato radicó la denuncia policial.

Este medio pudo saber además que "los ciclistas son un blanco fácil" y "ni los atletas se salvan porque han sufrido el robo de las zapatillas y relojes al pasar por esa zona".