El audio en el que Caminos confiesa que mató a Luna: "Se me escapó el tiro"

Fragmento de la charla donde confiesa el crimen

La palabra de su pareja

Tiempo atrás, Iván Caminos se fugó luego de que el primer Juicio por Jurados de Paraná lo declare culpable del homicidio de Milton Luna. Tras estar un mes prófugo, esta semana fue detenido en la Villa 351. Actualmente se encuentra en prisión, en la Unidad Penal Nº 1.Romina Racig, su pareja, quedó detenida, acusada de ser cómplice. "No lo veía. Me tenía amenazada", aseguró la mujer amomentos antes de subir al patrullero.No obstante, el programa, de, accedió al audio de una conversación telefónica entre ellos. Se dio mientras Caminos estaba siendo buscado por la Justicia. Durante la charla, él confiesa que mató a Milton Luna.: "Cómo me vas a decir que me vas a dejar por el Claudio (llora). Cómo me vas a decir eso, yo di mi vida por vos": "¿Qué vida diste vos por mí? ¿Me podés decir?": "¿Por qué sos así conmigo?: "Porque vos me cag?. la vida loco. Saltaste por la negra".: "Yo no salté por la negra, te lo juro que no salté por la negra. No tiene nada que ver".: "Entonces dame una buena explicación, decime la verdad, decímela".: "Porque me peleé con el loco, todo mal. Me saltó, estaba todo re empastado y yo me asusté. Le mostré el fierro para asustarlo no más y".Así, entre lágrimas y en medio de una discusión de pareja, Iván Caminos confesó que mató a Milton Luna.Semanas atrás, Romina Racig había dicho aque "siempre creí en su inocencia porque nunca tuvo armas, es un chico trabajador y no tiene antecedentes. Nunca fue asesino, yo no estaría con una persona así. Él es inocente, no fue, no hay pruebas, no tenía armas".Tras la detención de ambos, ella aseguró que "ahora ya no creo en él. Me di cuenta, siempre me engañó. Encima me tenía amenazada. Me enteré de toda la verdad esta semana y por eso acepto mi detención" y confesó: "a la tintura en el pelo se la hice yo".