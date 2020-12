Cumplía condicional, pero golpeó a su ex pareja y lo trasladaron a la cárcel

Un violento hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles en la capital entrerriana, cuando un sujeto, agredió a golpes a su ex pareja y fue detenido por la policía.

El personal de Comisaria Quinta concurrió a una vivienda ubicada en calle Burmeister, de Paraná, ya que una mujer de 27 años, se había encerrado en una habitación de su casa, debido a que su ex pareja, un sujeto de 29 años, había ingresado por la fuerza al domicilio.



El joven, daño una ventana y una puerta de la casa y agredió a golpes a su ex novia. Sin embargo, la mujer forcejeó con el violento y logró escapar, para encerrarse en una habitación y llamar a la policía.

Cuando los funcionarios llegan al lugar, observan al individuo que se da a la fuga por un pasillo, pero es alcanzado y reducido por los uniformados.

Fuentes policiales, señalaron que el hombre en cuestión, se encuentra cumpliendo una condena condicional, motivo por el cual, el Juzgado de Ejecución de Penas, dispuso su traslado hacia la Unidad Penal N° 1.