Video: en un intento de robo, asesinaron de un tiro en la cabeza a ciclista

A poco más de una semana del crimen del ciclista Dmitri Amiryan en Retiro, este martes por la noche un hombre de 34 años que se movilizaba en bicicleta en La Plata fue baleado en la cabeza por dos motochoros en un intento de robo. Herido de gravedad, el joven fue internado en el hospital San Martín y, en las últimas horas, murió.El violento episodio se produjo en la calle 47 entre 20 y 21 del barrio La Loma, cuando Santiago Stirz, estudiante de arquitectura y músico, circulaba con su bicicleta cargando una guitarra y una mochila. En ese momento fue abordado por dos hombres en moto que tras un breve forcejeo le dispararon en la cabeza.Stirz quedó tendido en el suelo mientras los delincuentes escaparon a toda velocidad. Tras escuchar las detonaciones, los vecinos de la zona salieron a la calle, observaron a la víctima herida y dieron aviso al 911.El joven tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital San Martín, donde quedó internado diagnosticado con muerte cerebral. Pocas horas después, murió. Por lo ocurrido su familia exige justicia y que se encuentre a los responsables del hecho.

En la causa interviene la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI Nº 15 de La Plata, quien dispuso analizar las imágenes que puedan aportar las cámaras de seguridad del barrio para dar con los atacantes.Tras conocerse la muerte del joven, un primo de la víctima, quien se encontraba en ese centro de salud, dijo a TN que "Santi" era una persona sana que "no fumaba" y "andaba en bici por toda la ciudad" y que cree que por esto último "su corazón resistió tanto"."Lo mataron por maldad, porque no le robaron nada, le pegaron un tiro y lo mataron y ahora a Santi ya no lo tenemos más", señaló el joven, abrazado a su madre y tía de Stirz, quien recordó que a su sobrino los delincuentes le dejaron "su billetera" y su "celular" intactos.A su vez, otro de los primos allí presentes dijo que "Santi" era "un ejemplo de persona, maravillosa, un tipo sano, compañero, amaba la música"."Exigimos justicia, que esto se corte porque pasa con frecuencia (...) Te matan todos los días, te matan por nada", sostuvo.A partir del aumento de robos a personas que circulan en bicicletas en La Plata, un grupo de ciclistas, pocos días atrás, antes de conocerse la muerte de Stirz, había organizado una "pedaleada nocturna pacífica" para exigir que haya más seguridad. La manifestación está pautada para mañana. El punto de partida es la Plaza Moreno y recorrerán varias comisarías como forma de protesta, según indicaron.Del mismo modo, ayer decenas de personas en bicicleta realizaron una pedaleada a lo largo de varias cuadras en memoria de Dmitri Amiryan, el ciclista armenio de 37 años que fue asesinado de un tiro en el cuello durante un asalto en Retiro. Como homenaje, sus familiares colgaron una bicicleta blanca en el lugar exacto en el que la víctima fue atacada por un menor de 15 años.La movilización comenzó en la zona del Congreso y terminó en el cruce de la avenida Madero y San Martín, lugar del crimen, en el barrio de Retiro. La campaña llevó el lema "Comprar robado mata", una frase del padre de Pablo Ariel Tonello, un joven de 27 años asesinado el 30 de julio de 2014 mientras circulaba con su bicicleta desde su casa en el barrio de Belgrano hasta su trabajo en Parque Patricios.Según explicaron los organizadores de la marcha en homenaje a Dmitri, la bicicleta blanca fue instalada como un símbolo para reflexionar sobre la violencia que está detrás del mercado ilegal de venta de bicicletas. Organizados por redes de ciclistas en Facebook y el grupo de WhatsApp "Todos x Dmitri", en el que están incluidos familiares, amigos, pacientes y conocidos del quiropráctico, se concentraron a las 18.30.En el último tiempo los robos a ciclistas aumentaron gracias al auge de las entregas a domicilio y los repartos por plataformas que durante la pandemia convirtió a las bicicletas en un nuevo objeto de deseo del robo. Debido a esto se creó un nuevo mercado negro de compra y venta de rodados robados.