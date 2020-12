Un accidente ocurrió este miércoles en horas de la tarde en la intersección de calles 3 de Febrero y Brown, de Paraná.Según se informó, por causas que se investigan, un automóvil Renault Megane, que conducía una mujer, chocó con un vehículo Renault 6, en el que circulaban tres personas, que no contaban con ninguna documentación del vehículo. El rodado fue secuestrado y llevado por la grúa.Quien iba de acompañante en el Renault 6, expresó aque "alcancé a ver que la conductora del otro auto no pudo frenar, venía con el teléfono en la mano. No miró ni nada"."El auto todavía no tiene papeles porque se compró hace poco, no alcanzó a hacer la transferencia la dueña. Lo usa para vender huevos y darle de comer a su hijo. La irresponsable fue la otra mujer que se mandó sin mirar", dijo.Aseguró que "hace rato venimos pidiendo semáforos en esta zona, cruzan sin mirar".