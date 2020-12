Menor violada por grupo tras su cumpleaños: constataron cinco participantes

Policiales Graves incidentes por la brutal violación grupal de menor tras su fiesta de 15

Pese a que en un principio la Justicia había desestimado la hipótesis de una violación "en manada", el fiscal Ramigo González Raggio, quien interviene en el caso de abuso sexual contra una chica que festejaba sus 15 años, anunció hoy que con el avance de la investigación se pudo constatar fehacientemente "la participación de cinco personas" en el hecho, ocurrido en la madrugada del domingo pasado.Ante esa situación, a la carátula del caso -abuso sexual con acceso carnal agravado en la condición de la víctima- "se suma un agravante más que es la participación de dos o más personas", según indicó el fiscal.Por el hecho, que casi origina una pueblada frente a la comisaría 12 del barrio Ludueña, ya fueron detenidos dos jóvenes.Uno de ellos, Daniel G., fue arrestado a las pocas horas del hecho y desde este martes quedó formalmente imputado y con prisión preventiva.El segundo sospechoso, P. E., fue detenido en la noche del martes en Tupac Amaru y Liniers y probablemente mañana sea acusado formalmente por el mismo delito.En las últimas horas se sumó al grupo de imputados a la madre de Daniel G., a quien se le dictó una orden de detención por presunto "encubrimiento".El fiscal informó que el segundo sospechoso fue entregado por su propia familia, luego de que les pidiera refugio para ocultarse.En cuanto al resto de los presuntos implicados, González Raggio sostuvo que "serían dos hermanos del primer imputado (Daniel G.) y un tercero al que estamos buscando"."Hay órdenes de detención para los partícipes e incluso para la madre del primer detenido. A esta mujer al principio no podíamos atribuirle el delito de encubrimiento por tratarse de su hijo, pero atento a que hay otras personas que no tendrían vínculo con ella, también hay una orden en su contra por encubrimiento", explicó.El fiscal dijo que "el devenir de la investigación va modificando la plataforma fáctica y se va adaptando la teoría del caso que teníamos en un primer momento", y remarcó que "entre lo que pasó el domingo y hoy obtuvimos mucha información, que todavía no contamos oficialmente, pero podría ser que no todos hayan participado de la agresión directamente"."Creemos que la víctima estaba alcoholizada y que el desmayo que sufrió fue producto de la cantidad de alcohol en sangre que pudo tener", explicó.El abuso sexual sucedió el domingo a la madrugada cuando la víctima celebraba su cumpleaños de 15 en su casa de barrio Ludueña y en circunstancias aún no establecidas se retiró junto al primer detenido, quien la llevó a su domicilio, donde se produjo la violación.Jessica, la madre de la chica, había descartado las afirmaciones sobre que fue ultrajada en "manada" y que el detenido era su novio."Es mentira que fue en patota y que él era el novio. No se sabe nada aún. Yo pido justicia por mi hija, yo sé lo que es mi hija", expresó antes de conocerse el giro del caso.Si bien el agresor fue detenido a las pocas horas, familiares y amigos de la víctima se concentraron frente a la seccional 12ª para pedir la detención del resto de los implicados, en una situación que se descontroló, por lo que hubo incidentes con la policía que dispersó con gases a los manifestantes. (NA).-