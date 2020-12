Aclaran que la fuga de Caminos no agrava su condena

Policiales Detuvieron en Paraná al condenado en el primer juicio por jurado de la provincia

Tras un mes prófugo, esta madrugada la policía capturó a Carlos Iván Caminos, quien había sido condenado a la pena de 22 años y 6 meses de prisión de efectivo, en el primer veredicto de culpabilidad, dictado en un proceso de juicio por jurado que se llevó a cabo en Entre Ríos.Este miércoles, se estableció que Caminos quedará detenido en la Unidad Penal Nº1 de Paraná "hasta que la sentencia adquiera firmeza".Sobre este tema, el fiscal que entiende en la causa, Santiago Brugo, manifestó anteque "la audiencia fue más corta de lo habitual, teniendo en cuenta que Caminos se encontraba prófugo, y una de las causales para que se aplique la prisión preventiva es esa"."Con todo el trabajo de campo se fue cercando a Caminos y determinado los lugares en los que podía estar. Anoche se logró dar con la detención", sumó Brugo."Él sostenía que no lo iban a capturar y aseguraba que era más inteligente que la policía, pero no fue así, lograron capturarlo rápidamente".A su vez, declaró que Caminos "jamás salió de la ciudad, tenía todas las posibilidades de egreso de Paraná controladas, y se contaba con la colaboración de los organismos provinciales que ni bien tengan información la iban a volcar a la Fiscalía o al comisario".Sobre la situación de Caminos ante la justicia, Brugo aclaró que "la condena ya está fijada con 22 años y medio de prisión. Eventualmente la defensa puede recurrirla con un recurso de casación y un tribunal integrado por tres jueces que analizarán si el momento de pena es adecuado, pero no se pueden agregar más años, solo se puede reducir, pero lo vemos muy difícil".Sobre la situación que Caminos se encontraba libre, durante la causa, dijo que "es una práctica bastante habitual en los tribunales por la jurisprudencia que está dispuesta".Según detalló la prisión preventiva se dicta cuando los acusados "entorpecen la investigación, amenazan testigos, eliminan pruebas o se fugan".