"Me tenía amenazada", dijo la pareja de Caminos al ser detenida por cómplice

Policiales Detuvieron en Paraná al condenado en el primer juicio por jurado de la provincia

Romina Racig quedó detenida este miércoles acusada de ser cómplice de su pareja, Carlos Iván Caminos, quien permanecía prófugo tras ser condenado en el primer juicio por jurado que se realizó en Entre Ríos."No lo veía. Me tenía amenazada", aseguró la mujer amomentos antes de subir al patrullero que la conduciría hasta Alcaidía de Tribunales, donde se decidirá su situación procesal. En principio, y de acuerdo a los datos que accedió este medio, se la acusa por "encubrimiento y entorpecer la labor de la Justicia"."Romina Racig en algunos aspectos colaboró con él, sin estar obligada a hacerlo", confirmó ael jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk.Cabe recordar que días atrás, su pareja, Racig, había dialogado con el programade Ey señaló que "después de que salió el veredicto del juicio, vino y me dijo que iba a buscar otro abogado, quería apelar, no estaba conforme porque pruebas no hay. A mí me dijeron que no encontraron pruebas y nunca las mostraron".