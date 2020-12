Detención de Caminos: "Estaba teñido, más gordo y escondido bajo la cama"

Policiales Detuvieron en Paraná al condenado en el primer juicio por jurado de la provincia

Más de un mes después de ser condenado en el primer juicio por jurado de la provincia,este miércoles, tras permanecer prófugo durante ese lapso., quien estaba prófugo y su captura era solicitada por los fiscal Malvasio y Brugo", comunicó ael jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk.En la oportunidad, el comisario confirmó que el prófugo, aunque su fisonomía era particular, por su cuerpo robusto".favorecían en distintas cuestiones para que no pudiera ser localizado", informó Schmunk.Los detenidos, los que, según confirmó el comisario,A los tres, en principio, se los acusa de"Ayer por la tarde iniciaron las tareas de inteligencia y a las 3 de la madrugada nos constituimos en Villa 351 por avenida de Las Américas donde se concretó el procedimiento yrememoró el comisario. Y agregó: "Se continuó con la búsqueda y se logró dar con él por el otro lado de la Villa, por Paracao, en el domicilio de otro amigo suyo. En principio opuso resistencia a la detención, se lo redujo y después se puso en conocimiento al fiscal Wasinger, quien está en turno, y éste dispuso la detención de las tres personas que colaboraron con él y Caminos fue alojado en Alcaldía para después ser trasladado a la Unidad Penal".aunque después el procedimiento transcurrió con normalidad y no hubo que lamentar lesionados", valoró Schmunk.Desde el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se informó que, en el salón de audiencias número 2 de los Tribunales de Paraná,en el marco del legajo "Caminos, Carlos Iván s/Homiciidio agravado".Será presidida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná Pablo Virgala; el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Santiago Brugo; la querella la ejercerá el abogado Francisco Barbagelata Xavier, mientras que su colega Javier Aiani asistirá al imputado.Será transmitida a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia.El 13 de noviembre pasado, Carlos Iván Caminos, fue condenado a la pena de 22 años y 6 meses de prisión de efectivo, en el primer veredicto de culpabilidad, dictado en un proceso de juicio por jurado que se llevó a cabo en Entre Ríos.Caminos fue declarado culpable por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de este año.Sin embargo, desde ese día, el condenado permanecía prófugo y el 19 de noviembre, la justicia declaró su rebeldía y se ordenó su detención.