Fue a cobrar y lo hallaron enterrado en casa de su jefe que confesó el crimen

Luis Mieres, dueño de una pizzería en Ituzaingó, confesó haber asesinado a uno de sus empleados. "Le di tres o cuatro golpes con una barreta", dijo en su indagatoria frente a la fiscal a cargo de la investigación, Laura Cristini. El homicida, además, contó por qué lo había matado.Fuentes del caso indicaron aque el pizzero admitió que le debía a la víctima, Jorge Daniel Zagari, una parte de sus sueldos y la totalidad que debía pagarle en diciembre y que, además, ahora debía pagarle el aguinaldo y las vacaciones. Y argumentó que le había ido mal durante la pandemia y que tuvo que cambiar dólares de sus ahorros.El informe preliminar de autopsia determinó que la causa de muerte de Zagari fue una fractura de cráneo, un aspecto que confirma la declaración de Mieres.En tanto, la fiscal ordenó el secuestro de dos barretas encontradas en el lugar, que serán peritadas para conocer si alguna de ellas fue utilizada en el homicidio.Por otro lado, fueron aprehendidos la pareja y el hijastro del pizzero. Cristini busca esclarecer si tuvieron alguna participación en el crimen o si lo encubrieron.Zagari fue enterrado en una fosa ubicada en el fondo de la casa de su empleador, ubicada en la calle Pérez Quintana al 3300. El homicida lo tapó con con una carpeta de cemento.Zagari desapareció miércoles a la tarde. El jueves, sus familiares realizaron la denuncia y, ese mismo día, el auto de la víctima, un Peugeot 405 bordó, fue encontrado incendiado en Merlo.El domingo, la familia consiguió videos del lugar del hallazgo del vehículo. En ese momento, descubrieron que detrás del auto incendiado aparecía la camioneta Ford EcoSport negra del pizzero.El cuerpo de Zagari fue encontrado el lunes por la tarde en el fondo de la casa de Mieres y fue reconocido por su sobrina, Florencia, por unas cicatrices.La mujer detalló que el miércoles a las 17.30 su tío salió de la casa rumbo a la de su empleador a cobrar el sueldo como maestro pizzero, tal como hizo los últimos meses, en los que no había ido a trabajar por ser persona de riesgo en cuanto a la pandemia por coronavirus.El jueves, al no saber nada de él, varios integrantes de la familia llamaron a Mieres, quien les confirmó que efectivamente el empleado había ido a cobrar los 25.000 pesos de su sueldo y luego se había retirado.Florencia contó que el domingo, cuando vecinos le mostraron una imagen del auto de su tío incendiado y luego accedió a los videos en los que se ve la camioneta del acusado y una patrulla junto al rodado quemado, llamó a la policía de Ituzaingó y comenzó a moverse la causa.La mujer consideró que además de Mieres "hay más personas involucradas" en el crimen y reveló que su tío y la mujer del detenido "no se llevaban bien".En las próximas horas, la fiscal del caso tiene previsto citar a declarar a familiares de la víctima, para obtener pormenores de la relación que ésta mantenía con su empleador y los demás aprehendidos.Matías, empleado de la misma pizzería, contó a TN que el sábado por la noche, Mieres "estaba nervioso y como ido. Se hacía el que no sabía nada, incluso yo le pregunté por Daniel y me dijo que se había ido a pescar"."Siempre discutimos con Luis por temas de plata, es una persona violenta y es tacaño", reveló el joven. Incluso, relató que en un oportunidad el dueño de la pizzería lo golpeó con una barra de spiedo."No nos daba de comer, nos cobraba todo. Pero nunca me imaginé que podía llegar a hacer algo como esto", agregó.Para Matías, "es obvio que alguien lo ayudó a trasladar el cuerpo". Según explicó, Daniel, la víctima, "era grandote. Yo lo único que quiero es Justicia por mi compañero".