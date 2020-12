Detuvieron en Paraná al condenado en el primer juicio por jurado de la provincia

El 13 de noviembre pasado, Carlos Iván Caminos, fue condenado a la pena de 22 años y 6 meses de prisión de efectivo, en el primer veredicto de culpabilidad, dictado en un proceso de juicio por jurado que se llevó a cabo en Entre Ríos.Caminos fue declarado culpable por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de este año.Sin embargo, desde ese día, el condenado permanecía prófugo y el 19 de noviembre, la justicia declaró su rebeldía y se ordenó su detención.Más de un mes después del veredicto, Caminos fue detenido esta mañana en Paraná, tras permanecer prófugo. Así lo confirmó a, el comisario Fabio Jurajuría, director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.Según explicó el funcionario policial, Caminos, fue hallado cuando se encontraba oculto en la Villa 351 de la capital entrerriana. De esta manera, será trasladado para comenzar a cumplir su condena.Cabe recordar que días atrás, su pareja, Romina Racig, había dialogado con el programa Códigos, de Elonce TV, y señaló que "después de que salió el veredicto del juicio, vino y me dijo que iba a buscar otro abogado, quería apelar, no estaba conforme porque pruebas no hay. A mí me dijeron que no encontraron pruebas y nunca las mostraron".