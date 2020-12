El jueves se conocerá el veredicto por el crimen de Romina Roda en La Paz

Comenzó el primer juicio por jurados en la ciudad de La Paz, en el marco del legajo "Rivero, Jonathan Eduardo/homicidio agravado/femicidio".El imputado está acusado por el femicidio de su ex pareja, Romina Roda, de 22 años, el 26 de abril de este año en el barrio "Feria" de la ciudad de La Paz, y cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.La audiencia comenzó pasadas las 13:30 en el recinto del Concejo Deliberante, de La Paz,. Fue dirigida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, quien en un primer momento tomó juramento a los integrantes del jurado, luego le dió las instrucciones y explicaciones de la función que deben cumplir, quienes resolverán si el imputado es "culpable o no culpable".Tras estas instrucciones se dio inicio al debate. Participaron del mismo por el Ministerio Público Fiscal el fiscal Oscar Sobko y la fiscal María Constanza Bessa; el imputado Jonathan Rivero y su abogado defensor Fernando Báez, y por el Ministerio Pupilar el abogado Martín Millán.La audiencia de inicio fue transmitida en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, hasta el momento que iniciaron las declaraciones de los testigos.La transmisión se retomará el jueves próximo a las 13:30 con los alegatos de clausura, las instrucciones finales y el veredicto del jurado.El juicio continuará mañana pero no se transmitirán las declaraciones de los testigos.