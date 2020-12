Lamentable: encontraron sin vida a recién nacido dentro de un contenedor

Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hallazgo ocurrió este martes alrededor de las 14:00, cuando el hombre buscaba cartones y materiales dentro del contenedor ubicado en Lavalle al 1.600.



Tras el hallazgo, personal de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar junto con el SAME, en donde pudieron detectar que el recién nacido no tenía signos vitales y estaba dentro de una bolsa de residuos.



"No hubo nada que hacer, era recién nacido", confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, en declaraciones a Crónica TV.



Interviene en la causa la Fiscalía Criminal y Correccional 54, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, quien ordenó que se procediera a incautar una bolsa negra de nylon y una toalla de color marrón, que acompañaban al cuerpo.



NA