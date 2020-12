Pareja fue embestida por moto de agua cuando tomaba sol en islas del Paraná

Un grave incidente se produjo en las islas. Una mujer sufrió heridas de consideración al ser embestida por una moto de agua en la zona de islas ubicada frente a Granadero Baigorria. El siniestro se dio cuando una pareja tomaban sol en una playa próxima a un tradicional parador localizado en jurisdicción de Entre Ríos.El conductor del vehículo perdió el control, subió a la arena e impacto contra los bañistas.Según fuentes oficiales, el hecho sucedió alrededor de las 16.40 sobre la margen izquierda del río Paraná, a la altura del kilómetro 434, cerca de Puerto Pirata.La víctima sufrió, identificada como F. F. ,de 40 años fractura expuesta de rodilla y tuvo que ser derivada de urgencia a un sanatorio privado de Rosario, donde recibió curaciones de urgencia. Su pareja también sufrió politraumatimos, pero que no eran tan graves como los de la mujer, indicóLa investigación del episodio quedó a cargo de Prefectura Naval., con intervención del fiscal de la Unidad de Flagrancia en turno, Fernando Sosa. Con relación al conductor de la moto de agua, trascendió que se trata de M. L., de 35 años, que no habría tenido la habilitación correspondiente para conducir ese tipo de vehículo náutico. Una versión indicaba que la moto de agua se la habría prestado un amigo.Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que a esa persona se la sometió a exámenes alcoholuria y alcoholemia y se inició una causa judicial por lesiones graves culposas. Como imputado no tiene antecedentes penales recuperó la libertad.