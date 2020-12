Descartan que menor fuera violada por 10 hombres: sospechan de un autor

La Justicia por el momento considera que la violación de una joven de 15 años en el día de su cumpleaños, en la ciudad de Rosario, fue cometida por un único autor, un joven de 18 ya detenido.Las sospechas apuntan a que la chica, llamada Milagros, no fue violada en manada, como indicaba el relato que casi origina una pueblada frente a la comisaría 12 del barrio Ludueña.Según pudieron reconstruir los investigadores, en la fiesta de su cumpleaños, la menor se encontró en la noche del sábado con el joven llamado Facundo, al que había conocido en otra fiesta y que aparentemente mantenía una relación amorosa con una amiga de Milagros.En circunstancias que hasta el momento no pudieron aclararse, Facundo logró que la chica se fuera de la fiesta de su propio cumpleaños y lo acompañara a su casa.Milagros dijo que se quedó dormida y al despertarse se encontró con Facundo encima suyo, mientras sentía fuertes dolores.La madre del joven se encargó de llevar a la adolescente con un familiar al Hospital Eva Perón, donde debió ser intervenida quirúrgicamente.Facundo fue detenido el mismo domingo y quedó alojado en la comisaría 12, poco antes de que se originara una protesta vecinal cuando se afirmaba que la chica había sido abusada por al menos diez hombres.Según la información difundida por el diario, el fiscal del caso, Ramiro González Raggio, no cuenta con ningún elemento para inferir que en la violación participó más de una persona.Jessica, la madre de la joven, también desmintió las afirmaciones sobre que fue ultrajada en "manada" y que el detenido era su novio."Es mentira que fue en patota y que él era el novio. No se sabe nada aún. Yo pido justicia por mi hija, yo sé lo que es mi hija", expresó.La mujer señaló que Milagros, quien se reponía en forma de la operación a la que fue sometida, le dijo que el agresor le dio una bebida antes de ultrajarla."En la audiencia esperamos que este pibe hable y diga lo que le hizo. Hay pruebas suficientes de la violación y el fiscal mandó a pedir todo al hospital. La madre de Facundo también es cómplice", agregó.