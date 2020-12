Asesinaron brutalmente a una mujer de 58 años y buscan a su esposo

Una mujer de 58 años, de nacionalidad paraguaya, fue encontrada asesinada a golpes y puñaladas en la cabeza en el interior de su domicilio en la localidad bonaerense de Monte Grande y la Policía buscaba intensamente a su esposo como sospechoso de haber cometido el crimen.El cuerpo de la víctima, identificada como Rosa Catalina Domínguez, fue hallado este domingo en su casa situada en Evita al 2.100, entre Álvarez de Toledo y Olavarría, en el barrio Santa Isabel, de esa localidad del partido de Esteban Echeverría, en la zona sur del Gran Buenos Aires.El hallazgo tuvo lugar en horas de la tarde y estuvo a cargo de una hija de la víctima, que enseguida avisó a la Policía.Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría cuarta de Esteban Echeverría, notó que el cuerpo presentaba numerosos golpes y cortes, varios de ellos en la cabeza, aparentemente aplicados con un objeto contundente y un arma punzante.En tanto, también se notó la ausencia del esposo de Domínguez, un hombre de apellido Olmedo Muñoz, de 53 años y al igual que la mujer, de nacionalidad paraguaya, y por el momento no había novedades en torno a su paradero.Según trascendió, en la vivienda no se detectaron faltantes, mientras que se secuestraron un arma de fuego, una maza y un cuchillo, este último con manchas de sangre, los cuales iban a ser sometidas a distintas pericias.De acuerdo con la información difundida por el portal local "El Diario del Sur", Olmedo Muñoz no presentaba denuncias previas por violencia de género y allegados a la pareja afirmaron a los investigadores del caso que existía una "buena relación" en la pareja.La instrucción del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género, que depende del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.