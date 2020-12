Crimen de soldado Bermani: "No me lo van a devolver, pero 15 años es poco"

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, integrado por los doctores Roberto López Arango, Sebastián Gallino y Mariela Rojas de Di Pretoro, condenó a Brian Escobar a 15 años de prisión, a Antonio Escobar a 12 años de prisión y a Nélida Leiva a 4 años y 6 meses de prisión, por el crimen del soldado Fabricio Bermani. Los dos primeros fueron condenados como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo y Leiva como autora de encubrimiento agravado."Esto nos golpea de nuevo. Teníamos la esperanza que la Justicia les diera perpetua", dijo Omar. Estela, en llanto, agregó: "Esperaba más años, no me lo van a devolver, pero 15 años es poco. Mi hijo tenía una vida por delante, era muy jovencito".Por su parte, el abogado de la familia, Leandro Monge, comentó que aún no está definido si se avanzará en una apelación. "Hay que esperar los fundamentos de la sentencia (el próximo 22), para ver la conclusión del Tribunal para esta instancia de condena. Una vez que se los conozca habrá diez días para apelar", expuso. También dijo que desconoce cómo procederá el ministerio fiscal frente a este veredicto."El Tribunal ha hecho una valoración de la prueba, por la condena se puede leer que no han podido acreditar la intención primaria de matar y que lo que han evaluado es que hubo una intención de robo para encubrir el hecho", explicó Monge.