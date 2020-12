Rechazan "habeas corpus" de mujer condenada por abusos de dos hijas y una nieta

La jueza Correccional y de Menores 1 de Posadas, Marcela Leiva, rechazó ("in límine") el "habeas corpus" presentado por la defensa de María Ramona Ovando, para que se ordene su libertad hasta tanto quede firme la sentencia, dictada el pasado 27 de octubre a veinte años de prisión por el Tribunal Penal de Eldorado, por los abusos sexuales que sufrieron sus dos de sus hijas y una nieta.El recurso fue presentado por los abogados de la detenida, José Luis Fuentes, Roxana Rivas y Eduardo Paredes. La resolución de la jueza Leiva fue notificada a las partes el viernes 11 de diciembre.La defensa de Ovando, expresó el rechazo a la medida dictada por la magistrada interviniente, por cuanto consideran que dicha "decisión viola el artículo 11 de la Ley 23.098 que obliga al juez a citar a la persona por la cual se interpone el recurso, en un plazo de 24 horas".El abogado José Luis Fuentes anunció que presentarán un pedido de nulidad ante el mismo Juzgado, de la decisión de la jueza Marcela Leiva.La defensa de Ovando argumenta desde el mismo día en que fue condenada que "no corresponde la privación de la libertad hasta tanto quede firme la condena, atento a que no hay ningún dato cierto que pueda demostrar que María pueda entorpecer el proceso judicial o que pueda fugarse.Fuentes recordó que la mujer "llegó en libertad al debate y debería permanecer así hasta que la sentencia quede firme, tal como se solicitó en el pedido de excarcelación extraordinaria que se presentó ante del Tribunal de Eldorado, y que fue también rechazado"."La condena está recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia, es decir no sólo no está firme, sino que no está vigente. Es ilegal la detención" remarcó el letrado.El recurso ante la jueza Leiva se complementó con la firma de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo "Línea Fundadora". Este pasado fin de semana se comunicó con los letrados misioneros, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esuivel, para expresarle su solidaridad y apoyo a su defendida, indicóCabe recordar que el Tribunal Penal 1 de Eldorado, condenó además de Ovando, a Marcos Iván Laurindo a 18 años de prisión por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, con conocimiento de la convivencia preexistente en concurso real, reiterado, un hecho y abuso sexual y promoción a la corrupción de menores" y a Lucas Ferreira, a 12 años por "abuso sexual con acceso carnal, un hecho y abuso sexual gravemente ultrajante, un hecho".