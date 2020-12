Aglomeración y peleas: hirieron a joven porque no quiso compartir la bebida

Paraná Gran cantidad de jóvenes se aglomeraron en la Plaza Mujeres Entrerrianas

La Plaza Mujeres Entrerriana fue nuevamente el lugar de reunión de una gran cantidad de jóvenes en la capital entrerriana, en la madrugada de domingo. Este fin de semana a diferencia de otros, se registraron peleas y heridos.Sobre estos hechos, el subjefe de la Departamental policial de Paraná, Carlos Echaniz, informó aque "hay una flexibilización de una cantidad de personas que pueden ir a los espacios públicos".Según detalló, en la plaza Mujeres Entrerrianas, en un comienzo fueron aproximadamente cuatro personas por auto y llegó un momento que "se sumaron más grupos de jóvenes y motos"."En un momento la plazoleta estaba muy cargada de personas y se optó por restringir la circulación vehicular y se registraron peleas", añadió Echaniz.Y resaltó: "Una persona ingresó al hospital con un golpe en la cabeza, lo habían lastimado con un ladrillo. Indicó que fue porque no quiso compartir una bebida y la persona que le pegó exhibió un arma blanca".En cuanto a las personas que concurren a la plaza, dijo: "Mayormente son jóvenes, se ven chicos identificados con remeras o buzos del nivel secundario, pero no eran todos, solo un porcentaje"."Hubo jóvenes que tenían alcohol, pero no se registraron personas descompuestas o intoxicadas", resaltó.En relación al operativo montado dijo que "con la restricción de la circulación se busca que los jóvenes, solo consuman lo que tienen y luego se vaya descomprimiendo la cantidad de personas".Además, resaltó que por fin de semana reciben alrededor de 50 y 60 llamados, "eso no quiere decir que efectivamente todos sean reuniones".Al finalizar, recordó: "Cuando se constata que hay fiestas y se viola la normativa, se labra una notificación y se remite la Fiscalía Federal".