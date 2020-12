Familiares pidieron justicia por joven asesinado de un disparo en la cintura

El crimen de Leonardo Podestá, ocurrió el 14 de noviembre, cuando el joven fue hallado sin vida en la zona del totoral, en calle Valentín Déniz al final del barrio Caritas, más precisamente en el área de bañados. La víctima de 20 años tenía un disparo en la cintura."A él lo encontraron sin vida en unos matorrales y venimos hasta acá para pedir que se haga justicia. Queremos que los responsables paguen", dijo el padre del joven asesinado, Mario Podestá, aCabe recordar que el cuerpo de Leonardo Podestá, tenía un disparo de arma de fuego a la altura de la cintura. No se halló arma en el lugar por lo que a Policía interrogó a los vecinos, quienes confirmaron no conocer a la víctima del homicidio."Leonardo se iba a la casa de una chica y fueron a una fiesta, salió de ese lugar y al otro día lo encontraron muerto alrededor de las seis de la mañana", manifestó.Sobre cómo avanza la causa, el padre dijo que "está en manos del fiscal Ramírez Montrull y mi abogado es Tomás Virgala, quien nos dice que la causa está avanzando, pero nos queda la desesperación y miedo porque no sabemos a dónde vamos", relató."Queremos que estás cosas no sigan pasando", resaltó Podestá.