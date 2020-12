Conductora adujo que "se encandiló" y chocó a una motociclista

La conductora de un automóvil Peugeot 206 colisionó a una motocicleta Guerrero 110cc en la intersección de calles Blas Parera y Monseñor Dobler de Paraná, alrededor de las 9hs de este lunes. Como consecuencia del accidente, la mujer que se conducía en el rodado de menor porte debió ser hospitalizada con golpes en una de sus piernas, supo"Me encandilé", explicó ala mujer que desencadenó el siniestro. "No la vi", reconoció al comentar que transita la zona "tres veces por semana para ir al gimnasio". "Para dejar el auto bajo la sombra", la conductora dobló por calle Monseñor Dobler y allí se produjo en encontronazo.En tanto, la mujer 38 años y de apellido Arriola que se dirigía a cumplir con tareas domésticas al momento del accidente, fue trasladada al hospital San Martín, donde quedó en observación por lesiones en una de sus piernas; se confirmó que llevaba casco."Mi hija iba a su trabajo en dirección Norte-Sur por calle Blas Parera. Gracias a Dios está bien, solo sufrió un golpe en la pierna y no en la cabeza porque llevaba el casco correspondiente", aseguró el padre de la motociclista."La señora que la chocó dijo que había sido encandilada por el sol", comentó al reconocer la preocupación de la conductora por la salud de su hija.La rueda delantera de la moto quedó destrozada como consecuencia del choque. "La moto no sirve más, pero esperamos que el seguro se haga cargo", comentó el hombre.Intervino personal policial de comisaría decimocuarta.