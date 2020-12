Foto: Tres niños confesaron que su padre los abusaba, pero el acusado sigue libre Crédito: LM Neuquén

En medio de lo que parecía ser una charla casual, dos niñas de 11 y 8 años, y su hermanito de 7, confesaron a su madre el horror que sufrían a manos de su padre biológico: un abuso sexual reiterado y sistemático que los convenció de ocultar bajo el argumento de que nadie les iba a creer.



La denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén capital, pero dada la tardanza de las pericias, el hombre sigue en libertad.



Los aberrantes abusos cometidos por un hombre de 29 años contra sus propios hijos fueron narrados por María, madre de las víctimas y cuyo nombre se mantendrá bajo reserva, quien se enteró de todo a fines de noviembre.



La Cámara Gesell ofrecida por la fiscalía recién se concretaría en febrero 2021, por lo que María contactó un abogado querellante para acelerar la causa.



"Ellos vivían con el padre y fue algo casual de preguntarles si alguien en esa casa los tocaba -porque vivían también otras personas- y recordarles que nadie debía tocarles sus partes íntimas y que si algo pasaba tenían que contarlo, y ahí me lo confesaron", relató a LM Neuquén.



Uno a uno, los tres le confiaron a su madre que eran abusados por su padre. Según sus relatos, que la mujer intentó no forzar y han surgido de manera voluntaria, el sometimiento de las niñas habría iniciado cuando la mujer seguía en pareja con el progenitor, mientras que en el caso del niño, sería más reciente.



"Ellos no tendrían que haber terminado nunca con él, pero yo nunca recibí la ayuda necesaria de la Justicia. Ahora quiero que vaya preso y pague por lo que les hizo a mis hijos



"Dijeron que no me lo contaron antes porque tenían miedo de que no les creyera, el papá siempre les decía que no me tenían que contar nada. Mi hijo dijo que por ser el varón de la familia, tenía miedo por sus hermanas", confió María.



Vulnerabilidad



Lo más grave de la situación es que el hombre cuenta con denuncias previas por violencia de género radicada por la madre de los pequeños, quien luchó mucho tiempo por salir de la relación. Sin embargo, esas causas nunca avanzaron y a pesar de las reiteradas amenazas y episodios, el denunciado sólo recibió órdenes de restricción.



Tras la separación, el hombre retuvo a sus hijos y se ocupó de convencerlos de que su madre no los quería. Fue tras lograr volver a verlos luego de tres meses, que la mujer pudo enterarse de todo.



A pesar de que la denuncia ya llegó a fiscalía, las víctimas aún no atraviesan las pericias claves para avanzar a una formulación de cargos. "Necesito que esto avance y se haga Justicia por mis hijos", expresó María.