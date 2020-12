Buscan a un joven que cayó a un lago mientras hacía kayak en un country

Un joven de 23 años es buscado desde la noche del viernes en el barrio privado Puertos del Lago, de la localidad bonaerense de Escobar, donde cayó al agua de un lago artificial mientras practicaba kayak con un grupo de amigos.



El joven había concurrido al lugar para compartir un asado en la casa de uno de sus amigos y luego fue con ellos a remar en kayak en la laguna de 200 hectáreas y unos 15 metros de profundidad que se encuentra dentro del complejo.



La Policía llegó al lugar tras una llamada al 911 por parte de una guardavidas del barrio cerrado, quien indicó a los uniformados que un grupo de jóvenes se metió en el lago y uno de ellos no salió.



Más tarde, cuando los efectivos arribaron al complejo ubicado en el kilómetro 45 de la ruta 9, los amigos del muchacho le confirmaron a la policía que se había caído al agua y no se sabía nada de él.



Aunque la búsqueda continúa intensamente y hasta el momento sin resultados, la Asociación Vecinal Puertos emitió un comunicado para los vecinos en el que dio por fallecido al joven, aunque aclaró que se desconoce su ubicación.



"La Asociación Vecinal Puertos lamenta informar que aún no han sido exitosas las tareas para sacar del agua el cuerpo del joven fallecido anoche en el lago del barrio Vistas. De las mismas están participando fuerzas de seguridad conducidas por la justicia local, y con toda la colaboración de nuestros equipos", indicó el texto.



En el comunicado se narró que "una guardavidas del equipo de Puertos fue la que ayer, arriesgándose cuando ya había poca luz, se introdujo al lago y detectó la que sería la ubicación del joven fallecido. Dio inmediato aviso a las fuerzas de seguridad, que deben ser las que realicen la extracción del cuerpo".



La asociación también indicó que "en el caso está interviniendo la Fiscalía local, que es la que conduce todo el operativo" junto a "personal policial, de bomberos y de Prefectura".



"Durante la noche, con la ayuda de un reflector, un equipo de buzos de las fuerzas de seguridad siguió intentando extraer el cuerpo del agua, infructuosamente. Hoy por la mañana, la guardavidas de nuestro equipo volvió a marcar el lugar donde había detectado el bulto sumergido", agregó.



El comunicado también informó que "la familia del joven fallecido está desde anoche" en el lugar, "acompañada por personal del barrio y de las fuerzas de seguridad".