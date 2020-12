Le balearon la casa y dejaron un cartel con una amenaza: Les "piden un pago"

Una joven de 26 años denunció que en la noche del viernes, su vivienda fue atacada a tiros por desconocidos en barrio Alvear de Rosario. De acuerdo al reporte policial, tras los disparos, los atacantes dejaron un cartón al frente de la casa con una amenaza y el pedido de un pago en efectivo.



Según su testimonio, la mujer, identificada como Daiana E. se encontraba en la casa de su suegro cuando un vecino le advirtió que habían efectuado detonaciones en su domicilio y le habían dejado un cartel en la puerta.



"Esta es la última advertencia. Si no pagas los 180 mil pesos que te estamos pidiendo, vos sabés que te voy a hacer cargo del tiro que me dieron. Sabés que si te meto a vos, vas en cana gato y hay si te zarpamos tu familia, tu casa. O si no entreganos el auto. Gil, con nosotros no se jode. Y no la batas", reza la amenaza.



