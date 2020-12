Egresó la 7° Promoción de Oficiales del Servicio Penitenciario

Distinciones

En la tarde de este viernes se desarrolló, en el Instituto de Formación Penitenciaria Inspector General Victorino Sheurmann de Villaguay, el acto de egreso de la séptima promoción de Oficiales Subadjutores del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), presidido por la ministra Romero y con la presencia del Secretario de Justicia, Pablo Biaggini, el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez y la intendenta Claudia Monjo.La ministra Romero, saludó a los Oficiales egresados y a la familia del Servicio Penitenciario, "por el enorme esfuerzo realizado este año". "Es ponderable la labor que hacen en el interior de las Unidades Penales, tanto de educación formal como no formal, para que los internos cuando salgan, tengan más posibilidades de rehacer su vida y estén entusiasmados para no volver al delito", subrayó durante el acto de egreso.Asimismo, alentó a los nuevos Oficiales a continuar formándose en la materia. "Capacitarse para esta labor implica prepararse para una tarea muy especial, porque completa lo que es el Servicio de Justicia, sobre todo en materia penal. No se puede concebir el funcionamiento de un Sistema Penal si no combina con la etapa de cumplimiento de la pena, que es en donde el Servicio Penitenciario cobra un rol extremadamente importante", remarcó."Con la cúpula del Servicio Penitenciario compartimos una especial mirada respecto de nuestras unidades: Buscamos mejorarlas y que las construcciones avancen. Nuestro objetivo para el 2021 será poder cerrar la cárcel más antigua de la Provincia y reemplazarla por otra que tenga un concepto de este siglo. Son cambios buenos, pero que por supuesto van a requerir que sigamos trabajando en ellos. Por eso, es importante que los nuevos Oficiales sean continuadores de estos objetivos para seguir avanzando en este sentido", concluyó.Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, felicitó a los nuevos Oficiales y agradeció a las autoridades presentes por acompañar la ceremonia en circunstancias tan particulares."Durante el año el Servicio Penitenciario ha transitado escenarios verdaderamente complejos. No obstante, la labor penitenciaria se ha redoblado. Hemos ampliado la capacidad edilicia de los establecimientos carcelarios y nos adecuamos a las nuevas modalidades para continuar con los cursos de formación de los internos. Además, reforzamos la asistencia sanitaria y se adoptaron medidas para resguardar la integridad psicofísica de los alojados", detalló.En el acto, Sánchez instó a los egresados continuar en el camino del perfeccionamiento permanente, reconociendo y valorando "el esfuerzo realizado por los trabajadores penitenciarios de las nueve cárceles de la Provincia en el contexto de la pandemia". Resaltó además que la capacidad de respuesta del Servicio Penitenciario de Entre Ríos "fue ponderada a nivel nacional", destacó el director del SPER, Marcelo Sánchez.Durante la ceremonia, que se realizó con las medidas sanitarias pertinentes, se hizo entrega de sables y diplomas a los seis egresados de la promoción, quienes brindaron juramento de fidelidad ante la Constitución Nacional y Provincial.Los egresados Oficiales Subadjutores son: Emiliano Nahuel Francisconi; Cristian Antonio Arrúa; Javier Moisés Arriola; Franco Ayrton Montero; Hernán Ignacio Moreno y Mauro Adriano Scialocomo.Autoridades presentes entregaron a los egresados reconocimientos especiales a quienes se destacaron por su dedicación, esfuerzo, capacidad y compromiso durante el transcurso de su preparación.En este marco, en representación del Ministerio de Gobierno y Justicia, la ministra Romero hizo entrega de una obra jurídica al primer orden de mérito: el oficial subadjutor, Emiliano Nahuel Francisconi. En tanto, el Servicio Penitenciario, a través de su Director, hizo entrega de un premio por este logro. Además, por haber obtenido la mejor calificación en la asignatura de Cuerpo Penitenciario, recibió una distinción otorgada por el Instituto de Formación Penitenciaria.El segundo orden de mérito fue logrado por el oficial subadjutor, Cristian Antonio Arrúa, quien recibió una distinción otorgada por la Municipalidad de la ciudad de Villaguay y un premio instituido por la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.En tanto, el tercer orden de mérito fue conseguido por el oficial subadjutor Javier Moisés Arriola, quien recibió un reconocimiento otorgado por la Dirección Principal de Formación Penitenciaria y, además, una distinción del Instituto de Formación Penitenciaria por haber sido elegido por sus pares como mejor camarada de la séptima promoción de Oficiales Subadjutores.Estuvieron presentes integrantes de la Plana Mayor del (SPER); directores de las nueve Unidades Penales de la Provincia; docentes del Instituto de Formación Penitenciaria y familiares de los egresados.