En Rosario, balearon al hijo del cónsul de Siria y le robaron bolsa con dinero

Foto: El auto en el que se desplazaba el conductor atacado. Gentileza: La Capital

La víctima resultó herida en una pierna, pero según las primeras informaciones se encontraría fuera de peligro.



El episodio ocurrió a las 14.40 en San Juan al 2100, entre Oroño y Balcarce, de Rosario. Allí, el conductor de una Renault Capture, que conducía Damián Abdelmalek (42 años, hijo del cónsul Jorge Fanos Abdelmalek), quien fue interceptado por dos ladrones a bordo de una moto roja, según indicaron testigos que presenciaron el asalto.



Según indicó la Fiscalía, los delincuentes le dispararon tres balazos y uno de ellos le provocó una herida en el muslo. Luego le sustrajeron dinero en efectivo que se encontraba en una bolsa de nylon y escaparon. No obstante, la suma secuestrada aún no fue determinada.



Uno de los testigos confirmó que "hubo tres disparos, uno de ellos impactó en el muslo del joven, pero aparentemente no afectó estructuras óseas ni vasculares". Y detalló que "el otro disparo, el más llamativo, cruzó todo el habitáculo y tuvo orificio de salida en la ventana delantera del acompañante".



"Escuché estampidos y ví una moto con dos jóvenes, pero estaba muy lejos", agregó. Y señaló que "se llevaron dos bultos, que aparentemente sería dinero".



"Estábamos almorzando cuando se escucharon los disparos; me asomo al balcón y el delincuente estaba al lado de la Capture", contó un vecino que alcanzó a ver parte de la secuencia de lo que, en principio, se trataría de una salidera bancaria.



En ese sentido, el testigo señaló a Radio 2 que el conductor arrojó "una bolsa negra al pavimento y otro (un cómplice) la agarró". Tras ello, los hampones escaparon a bordo de la moto por San Juan hacia el oeste y se perdieron entre los autos.



Mientras tanto, una ambulancia privada y un móvil del Sies llegaron al lugar para asistir a la víctima quien, de acuerdo a la versión de los testigos, tenía una herida de bala en el muslo derecho.



Fiscalía precisó que Abdelmalek fue trasladado hacia el Sanatorio de la Mujer, donde estaba siendo asistido por la herida de arma de fuego en el muslo derecho, aunque su vida no corre peligro.



Inmediatamente, se desplegó un importante operativo policial en la zona.



La Capital.