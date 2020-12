Habló la vecina que rescató al niño de dos años atado en poste: "pedía agua"

#ELBastonInforma

El caso de un bebé de sólo 2 años atado con una manguera a un poste en Caucete, en un día en que la temperatura alcanzó los 38 grados, causó conmoción en San Juan. Ahora, trascendió que, ante el inicio de una investigación, la madre de la criatura aseguró que se trató de "un juego de su hermano mayor". Sin embargo, se conoció que anteriormente, a la mujer le habían quitado tres chicos., la vecina que rescató al menor y que prefiere quedar en el anonimato, detalló lo sucedido en este hecho de crueldad al niño."Ayer a las 2 de la tarde, estaba en el patio de mi casa. Cuando salgo para la calle veo que el chico estaba atado, sobre la viga y con las zapatillas un poco más allá", comenzó su relato."Estaba atado con una manguera de color negro, atado de la cintura para atrás y tres nudos muy ajustados sobre la viga. No puede haber sido un niño el que lo ha atado porque estaba muy ajustado. Lo desato y lo llevo a mi casa porque pedía agua. El niño estaba traspirado y defecado entero, tenía una remera rosa y una bermuda de jean, sin calzoncillo, sin pañal, sin nada. Todo Sucio", continuó."A todo esto, di aviso a la Comisaría Novena, en la demora del móvil llegó la madre corriendo a mi domicilio y me lo quita, y le dije 'vos no me lo vas a quitar porque ya he llamado a la policía' y me dijo 'que me importa, le voy a decir que es mentira'. Ella me agrede y se lleva al chico y le digo 'no te lo lleves", a lo que me responde 'yo me lo voy a llevar porque es mi hijo'", dijo la vecina."Cuando llegó la policía me dijeron 'no se haga problema señora, ya sabemos quién es, usted va a tener que ir a declarar para decir cómo lo encontró al chiquito'", afirmó.Aparentemente, la madre ya había tenido un acto de destrato con uno de sus hijos anteriormente, "me enteré de que uno de los chicos se había quemado el cuerpo casi totalmente. Pidieron colaboración, todos ayudaron, el gobierno le trajo muebles y todo vendió, y soy testigo de eso", sostuvo mostrándose enojada.En consulta sobre qué sintió al ver a niño así manifestó que, "ayer, en el día de la Inmaculada Concepción, parece que ella le puso a ese ángel alguien que le pudiera ver, porque si lo hubieran atado más hacia los montes ese niño hubiera muerto de calor y deshidratado entero"."Yo como mamá pienso que la justicia no tiene que entregarle más a sus hijos, no merece tener hijos", finalizó.