Detuvieron al padre del niño muerto en el incendio de su casa en Rosario

Policiales Un niño de seis años murió tras el incendio de una precaria vivienda

La investigación del incendio en el que perdió la vida un nene de 6 años, en barrio Saladillo de Rosario, tuvo esta mañana un viraje inesperado. El padre del chico quedó detenido acusado por abandono de persona porque se comprobó en principio que había dejado solo al menor en la casa que terminó convirtiéndose en una trampa mortal.De acuerdo a los primeros datos de la pesquisa no se descarta que el incendio haya sido intencional.A todo esto, la barriada humilde de Saladillo Sudeste no podía salir de la conmoción por la trágica muerte de Ángel. Los primeros datos indican que el chico estaba solo cuando se desató el fuego y que su padre se dedicaba a hacer changas.Una versión extraoficial, que debe ser confirmada por la Justicia, indicaba que el incendio fue intencional y que habría sido en una venganza contra su padre. Los vecinos del barrio, muchos conmovidos por lo ocurrido, no se atrevían a arriesgar hipótesis ya que al parecer el papá del nene es una persona querida y respetada.Lo cierto es que el fallecimiento de Ángel, al que todos en el barrio lo llamaban por su segundo nombre, Lionel, dejó a más de uno sin palabras. Gastón, un muchacho que dirige un comedor comunitario ubicado a pocos metros de la casilla siniestrada, contó esta mañana que el chico y su papá vivían solos y concurrían todos los días a buscar su ración de comida."Son vecinos del barrio. Ahora estamos esperando conocer qué sucedió. Dentro de todo, los vecinos actuaron rápido frente al incendio, pero lamentablemente no se pudo salvar la vida de Lionel", señaló Gastón ante los periodistas que cubrían el hecho.El muchacho remarcó que Lionel y su papá "eran usuarios del comedor. Todos los días, de lunes a viernes, retiraban su comida. Dicen que Lionel estaba solo, pero no tenemos esa certeza. No queremos hablar sin información certera. Lo prudente para la familia es respetar este momento", añadió Gastón.Los vecinos del lugar indicaron que el papá de Lionel se rebuscaba la vida con changas de todo tipo, desde albañilería, cuida coches "y de la manera que podía"."El barrio está conmocionado. El niño era super afectuoso. Estamos consternados. Trataremos de contener a la familia como podamos y con las herramientas que tengamos a nuestro alcance", agregó. (La Capital)