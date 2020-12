Un niño de seis años murió tras el incendio de una precaria vivienda

Tragedia en la zona sur de la ciudad de Rosario. Un niño de seis murió esta madrugada al incendiarse una casa precaria en inmediaciones de Ensenada al 500. El siniestro se registró alrededor de las 2.30.



Las causas del incendio no estaban del todo claras, pero no se descartaba a juzgar por la primera impresión de los peritos que se trate de un hecho intencional.



El fuego avanzó rápidamente y destruyó por completo la vivienda. Bomberos del Cuartel Sur de Rosario trabajaron en el lugar divididos en dos grupos para atacar las llamas que comenzaban con propagarse a casas linderas y para salvar a las personas que pudieran estar atrapadas.



Fue en esas tareas en que hallaron en el interior de la vivienda el cuerpo totalmente calcinado de Angel Lionel Rueda, de seis años.



Según indicaron fuentes oficiales, el fuego afectó la totalidad de la precaria vivienda que quedó colapsada. Se trata de una casilla construida con tirantes de madera, chapas de zinc e instalación eléctrica aérea.



Una vez que el fuego fue sofocado, los peritos comenzaron con la inspección del lugar y de acuerdo a los primeros datos de la pesquisa no se descarta que el incendio haya sido intencional. (La Capital)